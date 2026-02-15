Россиянам рассказали, кто имеет право требовать копию паспорта

Госорганы, банки и работодатели вправе запрашивать копию паспорта только в случаях, предусмотренных законом. В ряде ситуаций гражданин может отказать.

Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, паспортные данные относятся к персональным данным, поэтому требовать их могут только лица, указанные в законе, и исключительно для конкретных целей.

Хаминский уточнил, что копию паспорта вправе запрашивать государственные органы, нотариусы, банки, МФЦ, работодатели при приёме на работу, а также операторы связи при оформлении договоров. В большинстве случаев требуется письменное согласие на обработку персональных данных.

Правоохранительные органы также могут запросить копию документа. При этом при покупке билетов или заселении в отель достаточно просто предъявить паспорт.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш в беседе с RT рассказал, что первое и самое важное при краже паспорта — незамедлительно обратиться в полицию с письменным заявлением о происшествии.