Названо число попросивших убежище в России украинцев

С 2022 года более 92 тыс. граждан Украины подали заявления о предоставлении временного убежища в России.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистику МВД.

По данным ведомства, наибольшее число обращений пришлось на 2022 год — 83 513. В последующие годы их количество сокращалось.

ЕП ужесточил правила предоставления убежища для граждан Украины

Также отмечается, что в 2022, 2023 и 2024 годах граждане Украины составляли значительную часть от общего числа заявителей на временное убежище в России.

Ранее стало известно, что с января по сентябрь 2025 года убежище в России просили 2762 гражданина из 24-х недружественных стран, большинство из них — украинцы.