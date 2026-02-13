Ефремов впервые вышел на сцену театра после освобождения из колонии

Российский актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии вышел на сцену театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» в рамках предпремьерного прогона спектакля «Без свидетелей». Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщил представитель Михалкова.

© Вечерняя Москва

Постановка основана на пьесе советского драматурга Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля» — в ней Ефремов играет вместе с актрисой Анной Михалковой. Они исполняют роли бывших супругов, которые случайно оказались наедине спустя годы после расставания.

Премьера спектакля с участием Михаила Ефремова состоится 25 и 26 марта, а репетиции начались 30 января, передает РБК.

8 февраля в Сети появилось первая фотография Михаила Ефремова с репетиции постановки «Без свидетелей» — на снимке он сидит за столом с Анной Михалковой. Спустя три дня, 11 февраля, в Сети появились кадры репетиции.

9 февраля стало известно, что зрители выстроились в очередь за билетами на первый спектакль Михаила Ефремова после его выхода из тюрьмы.

Все билеты на спектакль с Михаилом Ефремовым выкуплены, несмотря на высокие цены

8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позднее инстанция смягчила наказание до семи лет и шести месяцев. Артист провел в тюрьме 4,5 года, после чего его выпустили по УДО.