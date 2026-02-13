Грязные и поношенные вещи станут трендом у россиян

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов предрек россиянам новый тренд в одежде. Пост на данную тему появился в его Telegram-канале, насчитывающем 185 тысяч подписчиков.

Модный эксперт проанализировал мужское шоу Prada fall26 и заметил, что мода на неряшливость станет вновь популярна. Помимо этого, специалист обратил внимание на показ бренда Coach, который поддержал данное течение.

По словам Рогова, главными фишками на презентации новой коллекции стали вывернутые наизнанку жакеты, мятые платья и пиджаки, «грязные» и словно поношенные вещи. Кроме того, стилист отметил на моделях потертые куртки и рваные кеды, а также оторванные подолы юбок.

«Мне очень зашло!» — заключил он.

Ранее в феврале россиян призвали носить ватники. Стилист Рогов посоветовал носить этот предмет гардероба с базовыми изделиями или вещами в стиле бохо.