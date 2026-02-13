Больше половины россиян слушают радио в 2026 году

Больше половины россиян поделились, что продолжают регулярно слушать радио в 2026 году. При этом у многих из них есть любимые радиостанции. Это следует из опроса kp.ru.

© Газета.Ru

Согласно итогам исследования, 61% респондентов все еще часто слушают радио во время поездок на машине, на кухне и в других ситуациях. Эти россияне также отметили, что у них есть не только любимые радиостанции, но и любимые программы.

Однако другие 38% участников опроса заявили, что не слушают радио. Многие из них отметили, что им комфортнее узнавать необходимую информацию по телевидению или находить все интересующее в Сети.

«Неужели у кого-то еще радио осталось? Мне кажется, уже лет 10-20 не слушаю», — удивился один из опрошенных.

Оставшийся 1% респондентов проголосовали за вариант «другое».

Ученые из Университета Иоганна Гутенберга в Майнце и Университета Эрлангена — Нюрнберга до этого выяснили, что кратковременный отказ от смартфона может сделать человека бодрее и немного счастливее. Исследователи проверили, как на самочувствие влияет естественное, а не принудительное «отключение» от цифровых медиа.

Ранее стало известно, что больше половины россиян смотрят телевизор каждый день.