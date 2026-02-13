Сергей Безруков не будет претендовать на место ректора Школы-студии МХАТ

Сергей Безруков не собирается претендовать на должность ректора Школы-студии МХАТ. Об этом актер и худрук Московского Губернского театра рассказал в своем Telegram-канале. В первую очередь он сослался на чрезвычайную занятость.

"У меня нет в планах подавать свою кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ, - отметил Сергей Безруков. - Моей занятости по руководству театром, преподавании во ВГИКе, артистической деятельности мне вполне достаточно".

Также он прокомментировал слухи о том, что якобы сам делает все, чтобы занять эту должность.

"Однако из многочисленных сообщений узнал, что меня подозревают в неких коварных замыслах по захвату этой должности. Тем, кто в это искренне верит, отвечаю так же искренне - нет, это фейк, - написал актер. - А тем, кто отлично знает, что в этих домыслах ни слова правды, кто, как говорится, "для потехи раздувает", за-ради хайпа, скажу, ну что ж, воля ваша, продолжайте, если это вас ментально оздоравливает. Здоровье важнее".

Напомним, 14 января не стало ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого. Позднее министерство культуры РФ назначило на должность и. о. ректора худрука Театра на Бронной и Сцены "Мельников" Константина Богомолова. После этого в Сети появилось письмо за подписью выпускников Школы-студии с осуждением этого назначения. Константин Богомолов попросил Минкульт освободить его от должности. Министерство удовлетворило его просьбу. Теперь позиция ректора одного из главных театральных вузов страны по-прежнему вакантно.