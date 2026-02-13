Забеременевшая в 13 лет Даша Суднишникова сообщила, что вышла замуж

Даша Суднишникова из Железногорска стала матерью в 13 лет, а сейчас ожидает второго ребёнка. Выяснилось, что 12 февраля девушка вышла замуж за отца будущего малыша. Об этом Даша сообщила в своём личном блоге.

© Super.ru

На снимках невеста запечатлена в облегающем платье, которое подчеркнуло её округлившийся живот. Пара не стала устраивать пышное торжество — в ЗАГС пригласили лишь родных и самых близких людей.

«Жду поздравлений!», — коротко написала Даша под фото.

Она также отметила, что больше не намерена раскрывать подробности личной жизни и участвовать в телешоу. «Многие спрашивают по поводу "Пусть говорят": решила не идти, не хочется больше хайпа, плевков в спину, тыканья пальцем в мою сторону. Как‑то так», — объяснила Суднишникова.

Известность к Даше пришла в 13 лет, когда она откровенно поведала о своей первой беременности в эфире популярного ток‑шоу. В студию она пришла вместе с мамой. Изначально они заявляли, что отцом ребёнка является 10‑летний Ваня. Позже выяснилось, что его биологический отец — 16‑летний Степан, который надругался над девушкой.