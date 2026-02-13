Адвокат Лурье ответила на вопрос о новых исках против Долиной

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила, что судебный процесс, касавшийся принадлежавшей певице Ларисе Долиной квартиры, завершен. Юрист рассказала «Аргументам и фактам», что адвокаты Лурье пока не предпринимают ничего нового, но некая новая информация может появиться «дней через десять».

Свириденко сообщила, что Лурье больше не подавала никаких исков к Долиной. Юрист подчеркнула, что наступила «пауза».

«Никакие переговоры и обсуждения сейчас со стороной певицы не проходят. На контакт с нами никто не выходил», - рассказала адвокат.

Верховный суд России 16 декабря 2025 года рассмотрел спор из-за квартиры Долиной и вынес решение в пользу Лурье, покупательницы жилья. Мосгорсуд 25 декабря принял решение выселить Долину, учтя другую недвижимость певицы и ее заработок за 2025 год. Представители Лурье получили ключи от квартиры 19 января.

Долина может лишиться недвижимости из-за новых законов в Латвии

Во время разбирательств сообщалось, что Долина потеряла квартиру в результате действий телефонных мошенников. Отмечалось, что квартира певицы была продана за 112 миллионов рублей, а вырученные деньги ушли преступникам. Они звонили певице, представлялись «сотрудниками спецслужб», убеждали продать жилье и перевести деньги на «безопасный счет».

На фоне судов за квартиру певицу начали активно критиковать в соцсетях.