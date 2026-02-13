«Дежурные» обстрелы и «кошачьи» сирены: как Белгород пережил удары по ТЭЦ в сильные морозы

Белгород пережил кроме «дежурных» обстрелов удары по ТЭЦ, которые произошли в сильные морозы. Спецкор «Ведомостей» Илья Лакстыгал рассказал, как город пережил тяжелый период.

Журналист отметил, что в Белгороде сирена воздушной тревоги начинается словно «электронный кошачий хор в "автотюне"». Этим система оповещения отличается от классической советской в Курске. По этому сигналу люди, хотя далеко не все, бегут в укрытие. Куда именно бежать подсказывают стрелки на углах домов.

В госучреждениях на время атаки приостанавливают прием, а посетителей просят уходить в коридоры. Сирены в Белгороде звучат семь и более раз в день. Как отметила представитель властей Белгородской области, близость к украинской границе делает обстрелы опаснее, чем в том же Курске.

Сейчас ситуация с отоплением и электроснабжением в целом стабилизирована и необходимости думать о выезде из региона нет. Во время отключения энергии и тепла в жилых домах температура падала примерно до восьми градусов, из-за чего в городе потребовалось временно развернуть пункты обогрева. Сейчас их осталось четыре.

При этом в городе до сих пор видны дизельные генераторы: веерные отключения случаются для перераспределения нагрузки. В администрации отметили, что нагревателями и генераторами стараются обзаводиться все, кому позволяют средства. В пунктах выдачи заказов полки завалены электронагревателями.

«Хорошо, что весна близко. Но лучше уж скорей бы лето пришло — так надежнее», - сказала сотрудница пункта.

Спецкор отметил, что ночью в окнах белгородцев уже горит свет. При этом от общественного уличного освещения власти пока отказываются — работают только светофоры.