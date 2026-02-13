Одиннадцать детей и отказ от грин-карты: жизнь Артемия Лебедева

Сегодня свой 51-й день рождения отмечает блогер и дизайнер Артемий Лебедев. Как сложилась его жизнь и почему он отказался от американской грин-карты, разбиралось издание News.ru.

Личная жизнь

Артемий Лебедев редко делится подробностями своей личной жизни. В публикациях он упоминал, что является отцом одиннадцати детей от разных женщин. При этом шестерых детей ему родила пятая жена Алена Лебедева.

Однако 3 сентября 2022 года в Telegram-канале Лебедева появился пост: «Зая, я развожусь! Теперь ничто не помешает нам посидеть вечерком с бокальчиком». Подписчики приняли это за шутку, но позднее Лебедев сообщил, что действительно развелся, а затем отметил, что нашел новую спутницу жизни.

12 августа 2025 года у дизайнера родилась дочь. По данным СМИ, Лебедев лично присутствовал при родах. Позднее блогер сам подтвердил, что стал отцом.

«Когда у заказчика с исполнителем любовь, получается лучший дизайн на свете. Проверено в одиннадцатый раз!», — написал Лебедев в соцсетях.

При этом осенью 2025 года Лебедев задумался о собственных похоронах, подчеркнув, что церемония прощания с ним должна стать ярким и запоминающимся событием. Он заявил, что теперь знает, «куда обратиться для организации вечеринки в честь похорон», имея ввиду новое ивент-агентство юмориста Гарика Харламова.

Отношение к России и грин-карта

Лебедев отмечал, что Россия — это единственная страна, где существует настоящая свобода, а США на самом деле далеки от этого идеала.

«Если без шуток, то настоящая свобода есть только в России. Только мы за каким-то [фигом] не умеем ее продавать», — заявил дизайнер.

Он также поделился историей о том, как был вынужден собственноручно порезать свою грин-карту при отъезде из США.

«Я приезжал [в США] на неделю, чтобы у меня не пропала грин-карта. Чтобы она у тебя сохранялась, нужно покидать Америку не больше чем на 365 дней. А я покидал на 363 дня», — пояснил блогер.

В итоге, по его словам, надзорные органы обратили внимание на эту схему и потребовали от него либо постоянно жить в стране и регулярно являться в суд, либо отказаться от грин-карты.

Ранее Артемий Лебедев призвал россиян жить по средствам и не тратить слишком много, так как деньги могут «вдруг на что-нибудь пригодиться».