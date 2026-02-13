Элита КГБ: как охраняли советских лидеров

В Советском Союзе охраной партийной элиты занималось Девятое управление КГБ. Сотрудники этого элитного подразделения должны были мгновенно реагировать на любую угрозу их подопечным, при этом оставаясь незаметными для окружающих. Охрана, словно тень, была рядом со своими подопечными в зарубежных поездках, на заседаниях, во время прогулок на улице и отдыха на государственной даче.

Долгое время сотрудники «Девятки» оставались одними из самых засекреченных людей в СССР. После прихода к власти Михаила Горбачева в управлении прошла масштабная реформа. Генсек, который был невысокого мнения об охранниках своих предшественников, практически полностью сменил штат телохранителей. В 1991 году департамент был выведен из ведения КГБ СССР и преобразован в Управление охраны при Аппарате Президента СССР.

Тогда же на волне политики гласности для журналистов была приподнята завеса тайны. Репортерам разрешили понаблюдать за подготовкой агентов и сделать несколько кадров.

Какими были советские телохранители — смотрите в галерее «Рамблера».