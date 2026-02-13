В России предложили ужесточить наказание за одно действие

Депутат Брянской областной думы, глава общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал наказывать за организацию сект и вовлечение людей в секты пожизненным заключением. Об этом сообщает News.ru.

Иванов прокомментировал историю 11-летней и 18-летней сестер из Санкт-Петербурга, которые оказались втянуты в тоталитарную секту. СМИ сообщили, что детей вовлекла в секту их мать. Руководитель миссионерского отдела Симбирской епархии, иерей Владимир Маняков сообщил РИА Новости, что даже после задержания лидеров секта продолжает существовать в Ульяновской области. Маняков отметил, что основатель секты имеет несколько судимостей, в том числе за изнасилование и кражу.

Иванов предложил ужесточить законодательство в отношении сект и их лидеров. Он отметил, что в уголовном кодексе есть статья 239 («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»).

Депутат отметил, что за участие в такой организации и пропаганду ее деятельности грозит наказание до четырех лет тюрьмы. Он призвал дополнить статью квалифицирующим признаком «совершение деяния лицом, имеющим судимость за особо тяжкие преступления», и установить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Также Иванов предложил ввести в УК РФ отдельный состав преступления - «вовлечение несовершеннолетних в деятельность деструктивных религиозных объединений и тоталитарных сект» с наказанием в 10-15 лет лишения свободы. По его мнению, если ребенка в секту вовлек родитель - срок должен быть максимальным.

Иванов добавил, что необходима административная и уголовная ответственность для собственников жилья и земельных участков, предоставляющих их сектантам (если они заведомо знали о противоправной деятельности).