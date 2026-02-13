Кто из звезд родился 13 февраля: интересные факты и биографии

13 февраля свой день рождения отмечают легендарные спортсмены, артисты и политические деятели, чьи имена вписаны в историю. Подробнее о знаменитостях, родившихся в этот день, рассказывает «Спорт-Экспресс».

Советский и российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова родилась 13 февраля 1947 года в Москве. За свою карьеру она воспитала 11 олимпийских чемпионов, а ее ученики завоевали 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы. Тарасова считается одним из самых титулованных тренеров в истории фигурного катания.

Британский певец и актер Роберт Питер Уильямс, известный как Робби Уильямс, родился 13 февраля 1974 года в Сток-он-Тренте. Он получил мировую известность как участник поп-группы «Take That», а в 1996 году начал сольную карьеру, став одним из самых успешных исполнителей Великобритании.

13 февраля также день рождения российского актера и телеведущего Виктора Логинова (1975), артиста эстрады Александра Пескова (1962), заслуженного артиста России Сергея Габриэляна (1962), советского поэта-песенника Игоря Шаферана (1932–1994), маршала Советского Союза Семена Куркоткина (1917–1990), народной артистки СССР Лидии Смирновой (1915–2007).

Также в этот день родились оперная певица Мария Литвиненко-Вольгемут (1892–1966), режиссер Евгений Вахтангов (1883–1922), певец Федор Шаляпин (1873–1938), герой Крымской войны Владимир Корнилов (1806–1854), баснописец Иван Крылов (1769–1844) и первый премьер-министр Франции Шарль Талейран (1754–1838).