В Крыму стартовала масштабная модернизация объектов водоснабжения. К 2030 году на полуострове построят и реконструируют 140 километров сетей. Уже заработала новая насосная станция в Евпатории. Её мощности с запасом хватит, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение стремительно развивающегося курорта даже в пик туристического сезона.

© ТВ Центр

90 тысяч кубометров воды в сутки – в два раза больше, чем требуется. В Евпатории запустили новую насосную станцию. Хватит, чтобы обеспечить потребности отдыхающих и местных жителей в туристический сезон и для развития новых районов курорта.

Предыдущая насосная станция была построена ещё в 1975 году. С тех пор курорт значительно вырос. Мощности ещё хватает, а вот ресурса и возможности для регулировки давления уже нет. Новые пять агрегатов позволят обеспечить одинаковое давление в трубах по всей Евпатории.

До недавнего времени в Евпатории в ночные часы оно падало почти до нуля. А в ряде районов даже днем вода бежала лишь тонкой струйкой. Местные жители были вынуждены ставить накопители и бытовые компрессоры.

В рамках масштабного проекта был построен пятый резервуар для очищенной воды на 12 тысяч кубометров. Также недавно в Евпатории завершили прокладку нового кольцевого водовода – почти 12 километров труб, которые объединили со старой сетью.

"Объём подачи воды будет необходимый подаваться, и давление также будет стабилизироваться двумя насосными группами", - рассказал Юрий Бухлаев, руководитель Евпаторийского филиала ГУП "Вода Крыма".

Евпатория – вододефицитный регион. Своих источников нет. Вода подается на курорт из промышленных скважин в Сакском районе. Это более 80 километров труб, которые прокладывали несколько десятилетий назад. Постепенно ремонтируют и эти коммуникации.

Масштабная модернизация объектов водоснабжения планируется и в других районах. К 2030 году построят и реконструируют еще 140 километров сетей - в Ленинском районе, под Симферополем и на Южном Берегу - это сразу три водовода из Ялты в Форос, Артек и Симеиз. Главная задача - снизить количество аварий и тем самым сократить потери самого ценного ресурса на полуострове.