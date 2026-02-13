"Духовно-нравственную культуру России" введут с 1 сентября в 5-х классах

С 1 сентября 2026 года в школах начнут изучать отдельный предмет "Духовно-нравственная культура России" (ДНКР). Приказ Минпросвещения об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Но вводиться в расписание предмет будет поэтапно. В 2026/2027 учебном году уроки начнутся только у пятиклассников, а с 2027/2028 учебного года к изучению ДНКР присоединятся 6-7 классы.

Всего на новый предмет в 5-7 классах заложено 84 часа: 17 - в пятых классах, и по 34 часа - в шестых и седьмых.

Но новый предмет - новинка лишь отчасти. Напомним: сейчас в учебной программе он называется "Основы духовно-нравственной культуры России". Ранее предполагалось, что он станет частью курса "История нашего края", но после обсуждения с учителями и экспертами решено было оставить его отдельным предметом, но с чуть иным названием.

Чему будут учить на уроках ДНКР?

Как ранее поясняли в министерстве, основная задача предмета - "заложить прочный фундамент общекультурного, ценностно-мировоззренческого развития личности школьника, познакомить его с историческими, культурными и духовными основами нашей страны". Причем эти знания получат дальнейшее развитие и в других дисциплинах, например, на уроках истории и литературы.

В приказе прописано: "Целью изучения ДНКР является формирование… основ традиционных российских духовно-нравственных ценностей посредством изучения жизненного пути отечественных государственных и общественных деятелей, выдающихся представителей нашей культуры, ученых, военных, в том числе героев специальной военной операции".

Описано и то, что официальным языком называют "предметные результаты по учебному предмету". Прежде всего, это знание и понимание смысла и содержания таких понятий и явлений, как патриотизм, вера в Бога, гражданственность, Родина, единство народов России, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, крепкая семья, брак (как союз мужчины и женщины), семейное счастье, права и обязанности человека, честь, достоинство, свобода и другие.