В горах Сочи родились детеныши альпак с редким серебристым окрасом

В парке альпак на курорте "Роза Хутор" на свет появились сразу три необычных криа - так называют детенышей альпак - с серым окрасом. Такой пигмент у обитателей перуанских Анд встречается с вероятностью 1 на 10 000, рассказали в пресс-службе горнолыжного курорта.

Уникальный цвет шерстки малыши унаследовали от отца, серебристого самца Зевса. Специалисты отмечают: предсказать, какого окраса будет криа, практически невозможно, а рождение сразу трех "серебристых" детенышей - редкая удача.

"Малыши появились на свет у разных мам в конце декабря и в январе. Все родились здоровыми, как положено, сразу встали на ножки, - рассказали в парке альпак "Пача Мама". - В продолжение семейной традиции они получили имена греческих богов: Афина, Афродита и Арес. Сегодня у нас обитает 40 животных. С 2023 года здесь родилось около 50 криа, многие разъехались в парки альпак по всей стране. Такой беби-бум говорит о том, что обитатели перуанских Анд в горах Сочи чувствуют себя просто замечательно".

"Серебристые" малыши пока находятся в теплом вольере вместе с мамами под постоянным присмотром ветеринара и смотрителей. Детеныши питаются материнским молоком и сеном, вскоре в их рацион добавят и лакомство взрослых альпак - морковку. Криа уже с любопытством изучают территорию за пределами вольера.

Несмотря на то, что от прихотей снежной зимы альпак надежно защищает шубка, на прогулки их дополнительно утепляют флисовыми курточками. Пообщаться и погладить новое потомство гости парка смогут буквально через пару месяцев, когда им исполнится 90 дней.