Церковный праздник 13.02.2026: особый обряд и традиции

Православная церковь вспоминает 13 февраля святителя Никиту Печерского, епископа Новгородского. А в народе этот праздник получил название день Никиты Пожарника. Что можно, и что нельзя делать сегодня, разбирался «Рамблер».

Согласно житию, святитель Никита молодые годы провел в Киево-Печерском монастыре, где пожелал уйти в затвор. Игумен предупреждал его о преждевременности такого решения для молодого инока, но он не послушался.

В затворе к нему явился Дьявол в виде ангела и пообещал ему, что будет молиться вместо инока, посоветовав только «читать и учить других». Никита «превзошел всех в знании книг Ветхого Завета, а о Евангелии ни говорить, ни слушать не хотел», говорится в рассказе о жизни святителя, опубликованном на сайте Екатеринбургской епархии.

Спасли инока от беса киево-печерские старцы, после чего преподобный Никита жил в строгом посте и молитве. Впоследствии он был поставлен епископом в Новгород и «за свою святую жизнь был награжден от Бога даром чудотворений». Он смог молитвой призвать дождь в засуху, а также остановил бушующий в городе пожар. Прославление святителя состоялось в 1558 году, при царе Иоанне Васильевиче.

В этот день, согласно народным верованиям, нужно просить у Никиты Печерского защиты от огня, злых людей и молиться о семейном благополучии, особенно если в отношениях имеется недопонимание. Также считалось, что, окропив святой водой печь, можно прогнать всю нечисть, которая могла стать причиной пожара.

В старину 13 февраля подметали пол веником, смоченным святой водой, а случайно найденные деньги отдавали бедным, чтобы год сложился удачно. Хороший поступок в этот день вернется вдвойне.

При этом ссоры в день памяти святителя Никиты Печерского были под строгим запретом. Также нельзя было оставлять огонь без присмотра. Не стоило заниматься в этот день и новыми делами, а также давать деньги взаймы — можно «отдать» из дома удачу, пишет портал «Хибины».

Напомним, что 2022 году в России был учрежден особый семейный праздник — День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Он приурочен к православному дню памяти святых Петра и Февронии Муромских.