От придворных интриг до романа с чат-ботом. «Афиша Daily» выпустила спецпроект о проблеме измен и сохранении семьи.

Серия материалов об этике, доверии в семье и влиянии публичных историй на восприятие кризисов в отношениях

Ко Дню святого Валентина на «Афише Daily» вышел спецпроект «Осколки чувств». Издание предлагает взглянуть на дату, которая традиционно ассоциируется с идеализацией романтики, под другим углом: завести сложный разговор о том, как устроены отношения, когда доверие нарушено, какие вопросы возникают у участников ситуации и как на происходящее влияет реакция окружающих.

Спецпроект позволяет разобраться, как современным парам не разрушить себя и других, не ставить под угрозу семейное счастье. Он состоит из нескольких больших исследовательских материалов – о том, как измены отражаются на семьях, об этических и моральных дилеммах, о том, как социальные сети и технологии влияют на понимание границ допустимого.

Ключевыми темами текстов стали:

Дети и семейная история.

Статья о том, как живут взрослые дети родителей, которые изменяли, – как этот опыт влияет на взросление, доверие и страх повторения сценария. В тексте люди рассказывают о своем опыте, а клинический психолог советует, что делать в таких ситуациях родителям, чтобы позаботиться о детях.

«Измены, изменившие» мир.

Познавательный рейтинг самых ярких и необычных интриг в истории – от отношений Анны Ахматовой с Амедео Модильяни до сюжета, который привел к началу Столетней войны. Единица измерения рейтинга – в «Биллах Клинтонах».

Как технологии изменяют личные границы.

Разговор о том, где в эпоху лайков и чат-ботов проходит граница измены: истории о виртуальном флирте и комментарий психолога.

Кто виноват и что делать?

Практический материал о том, как рефлексировать сложную ситуацию, если вы сами изменили: что важно понять про себя, стоит ли рассказывать партнеру и как сделать это, чтобы не превратить разговор во взаимные обвинения.

Плейлист для страданий.

Музыкальная подборка, которая по-разному рассказывает об изменах, – от хитов «ЛСП» и Джорджа Майкла до альбомов Бейонсе и Джей-Зи о кризисе их брака.

Эти и другие тексты об этических нормах, а также способах сохранения семьи – в большом спецпроекте «Афиши Daily».