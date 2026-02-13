Многие прогнозы основателя ЛДПР Владимира Жириновского сбылись и это вовсе не мистика. Как сообщает «Царьград», названо объяснение, почему политик мог предвидеть события, о которых на тот момент никто не догадывался.

Жириновский ушел из жизни в апреле 2022 года, однако его выступления все еще привлекают внимание. Например, в общественном пространстве вновь вспоминают сделанные им прогнозы, в том числе и предсказание, что конфликт на Украине завершится к 2026 году. Еще в декабре 2021 года он фактически обозначил временные рамки возможных событий. В дальнейшем политик не раз подчеркивал: конфликт неизбежен, пройдет через несколько острых фаз и закончится в 2026 году.

Отметим, что Жириновский неоднократно заявлял о неизбежности воссоединения Крыма с Россией. Этот тезис он повторял в 1998 и 2008 годах. Кроме того, основатель ЛДПР предрекал возвращение Херсона, Николаева, Запорожья, Луганска, Днепропетровска, Харькова и Одессы.

Кризис в НАТО и ЕС: расшифровано предсказание Жириновского об окончании СВО

В 2004 году политик предсказал победу Барака Обамы на выборах в США, а в 2012 году — свержение с поста президента Украины Виктора Януковича. В 2016 году он допускал возможность покушения на действующего американского лидера Дональда Трампа.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов отмечал, что дар «предвидения» у Жириновского был основан на глубоких знаниях и аналитическом складе ума.

«Здесь интуиция, конечно, играет огромную роль, но интуиция, основанная на знаниях. Поэтому то, что видел в будущем, — это все было результатом анализа и интуиции», — заявил он.

Точность прогнозов Жириновского признает и противник. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) видит рациональное объяснение — основатель ЛДПР прошел школу советской военной разведки. После окончания института Жириновский служил офицером в политуправлении штаба Закавказского военного округа в Тбилиси, а в его задачи входил ежедневный мониторинг турецкой прессы и создание аналитических сводок на их основе.

Арестович* уверен, что именно военная служба отточила геополитическое мышление будущего политика, а случай Жириновского показывает, что капитанов советской армии «умели учить как следует».

