Сын Высоцкого оценил кандидатуру Безрукова на пост ректора Школы-студии

Фамилия актера уже звучала среди возможных преемников Игоря Золотовицкого, однако не все восприняли идею с энтузиазмом.

Никита Высоцкий высказался о ситуации вокруг отставки Константина Богомолова с поста ректора Школы-студии МХАТ. Он призвал не радоваться самоотводу режиссера и назвал кандидатов, которые, по его мнению, действительно могли бы возглавить вуз.

«Во-первых, я бы не ликовал и не праздновал, что „вот как хорошо и Богомолова там больше нет!“ Он — человек яркий, талантливый. Богомолов оценил ситуацию и понял, что ему будет непросто. Я снимаю перед ним шляпу! Вместо того чтобы скандалить, оскорблять или кого-то продавливать, он просто повернулся и ушел», — заявил сын Высоцкого, который и сам является выпускником легендарной Школы-студии, в беседе с Daily Storm.

При этом он выступил против назначения Сергея Безрукова, чья фамилия также звучала среди возможных преемников.

«Когда я слышу, что называется фамилия Безрукова или кого-то еще, я, честно говоря, в недоумении. Безусловно, они действующие актеры и могут работать на износ. Но ректорство — это совсем другое. Ректорство — это умение держать баланс: между старым и новым, между искусством и идеологией, между молодостью и ответственностью. Это не тот, кто лучше всех играет!» — подчеркнул он.

По мнению Высоцкого, возглавить Школу-студию должен человек, который уже много лет работает внутри системы.

«Правильнее, чтобы это был тот, кто здесь работал. Например, Сергей Земцов. Земцов там уже 35 лет. Он был деканом и близким другом Игоря Золотовицкого. Мне кажется, что это разумно. Или Марина Брусникина. Человек должен быть и сам из этой школы!» — перечислил он.

Кандидатуру Брусникиной поддержал и народный артист России Александр Пашутин. Напомним, Марина Брусникина — заслуженная артистка России, выпускница Школы-студии 1982 года, сейчас заведует там кафедрой сценической речи. С 2023 года она также занимает пост главного режиссера РАМТ.

Ранее о своем возможном назначении на освободившийся пост высказывался и Дмитрий Певцов. Он признался, что не готов возглавить Школу-студию. И хотя ему пока не предлагали вступить в должность, он заранее предупредил, что не согласится. Причина не только в занятости, но и в отсутствии педагогического опыта .