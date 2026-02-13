Россияне назвали лучшие любовные пары в литературе

Женщины считают лучшей литературной парой Элизабет Беннет и мистера Дарси из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», а мужчины — Мастера и Маргариту из одноименного произведения Михаила Булгакова. Опрос проводился сервисом «Литрес» совместно с LiveLib в феврале 2026 года среди более 600 пользователей.

В исследовании отмечалось, что вкусы мужчин и женщин по романтическим литературным предпочтениям разошлись: девушки выбирали классические сюжеты, мужчины — более необычные, включая фэнтези.

В реальной жизни участники опроса отметили предпочтение сюжетов, где любовь развивается из дружбы: такие истории оказались популярны у 40 процентов мужчин и 35 процентов женщин. Мужчины чаще интересовались сюжетами с фантастическими элементами, женщины — классическими романами и историями «от ненависти к любви» или «второй шанс».

В топ-3 романтических троп у девушек вошли классика, воссоединение после разрыва и «ненависть превращается в любовь», а у мужчин — любовное фэнтези, «любовь с монстром» и фиктивные отношения, передает РИА Новости.

В 2025 году лидером российского рынка цифровых книг стала книга Вадима Зеланда «Трансерфинг себя», сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе книжного сервиса «Литрес». По данным сервиса, произведение возглавило рейтинг по совокупной выручке всех моделей монетизации и по продажам электронных и аудиокниг; всего было продано более 20 тысяч экземпляров.