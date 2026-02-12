Российские врачи спасли полуторагодовалого мальчика от ампутации руки

В Ингушетии ребенок чуть не лишился руки после бытовой травмы. Об этом сообщает региональный минздрав.

Полуторагодовалый мальчик получил травму дома — его кисть оказалась зажата в работающем бытовом электроприборе. Ребенка экстренно доставили в операционную, где врачи извлекли руку из устройства. Медики выявили у пациента множественные размозженные и рваные раны, повреждения сухожилий сгибателей и разгибателей, а также переломы костей.

В ходе трехчасовой операции хирурги восстановили сухожилия разгибателей и зафиксировали переломы пальцев — руку ребенка удалось сохранить полностью. Сейчас состояние мальчика стабильное, но пока что его оставили под наблюдением специалистов.