Заболевшая раком Симоньян показала, как выглядит после химиотерапии

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян пришла на церемонию награждения без парика, показав, как она выглядит после химиотерапии.

Накануне Симоньян вручили звание "Почетный гражданин Краснодара".

© Кадр из видео

"Много было в моей жизни наград, и я никогда, получая эти награды, не испытывала такого пьянящего набора и объема чувств, как получив эту награду и это удостоверение . Спасибо тебе, родненький, за такую огромную честь", — заявила она на церемонии.

В сентябре 2025 года Симоньян сообщила о диагностированном у неё онкологическом заболевании. В декабре она рассказала о начале третьего курса химиотерапии.