В ЛДПР назвали провокацией поведение родственника Жириновского в МГИМО

В ЛДПР назвали провокацией утверждения родственника основателя партии Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна о том, что его не пустили на партийное мероприятие. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе партии.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Эйдельштейна не пустили на "Жириновские чтения" в МГИМО. В партии заявили, что подобные ситуации происходят не впервые.

"Его цель – провокация, он приходит именно на те мероприятия, где всегда действует пропускной режим, при этом никогда не регистрируется, как это предусмотрено правилами площадок. У нас не проходной двор", – отметила фракция.

В партии добавили, что на международный научно-экспертный форум "Жириновские чтения" действовала открытая регистрация для всех желающих. По словам представителей ЛДПР, иностранные гости без проблем прошли регистрацию, что, по их мнению, свидетельствует о намерении Эйдельштейна создать информационный повод, игнорируя правила доступа на площадку.

В октябре 2022 года Нальчикский суд впервые признал Эйдельштейна внебрачным сыном Жириновского. Однако в феврале 2023 года Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики отменил это решение по жалобе. В августе того же года Эйдельштейн принял еще одну попытку подать иск для реализации своих наследственных прав, но суд отказал в его принятии, ссылаясь на предыдущее решение Верховного суда.

Официально Эйдельштейн добился признания отцовства лишь в июне 2024 года после многолетних судебных разбирательств, связанных с вопросами наследства.