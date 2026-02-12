ФБР предупредило о массовых случаях мошенничества на сайтах онлайн-знакомств

Полевые офисы ФБР по всей стране предупреждают о продолжающемся росте мошенничества на сайтах онлайн-знакомств.

Официальные лица сообщили, что мошенники часто создают фейковые профили на сайтах знакомств или в социальных сетях с целью вынудить людей к общению и манипулировать ими, чтобы они передавали деньги или конфиденциальную личную информацию, сообщает The Hill.

"Мошенники появляются на сайтах знакомств, утверждая, что ищут любовь, хотя на самом деле они просто хотят ограбить ваш банковский счет, - сказал Тед Э. Докс, специальный агент ФБР в Бостоне. - Лучшее оружие против этих мошенников - здоровая доза скептицизма".

Официальные лица также предупредили об увеличении использования искусственного интеллекта в этих схемах, когда мошенники используют инструменты ИИ для создания фотографий и исправления языковых ошибок, чтобы сделать их более правдоподобными.

В одном конкретном варианте мошеннической схемы в отношениях, известной как "свиной забой", злоумышленники начинают с использования фейковых профилей, изображений, видео и голосов для атаки на жертв в социальных сетях, на сайтах знакомств или через текстовые сообщения. Установив частые контакты, они утверждают, что получили крупную прибыль от торговли криптовалютой, драгоценными металлами или иностранной валютой, и предлагают помочь жертве сделать то же самое, сообщили в ФБР. Официальные лица сообщили, что жертвы затем направляются на мошеннические торговые платформы, управляемые преступными организациями, где они могут понести значительные финансовые потери.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, этот тип мошенничества обходится американцам примерно в 10 миллиардов долларов ежегодно. Офисы ФБР по всем США сообщили о десятках миллионов долларов убытков пользователей от мошенничества, связанного с романтическими отношениями, в прошлом году, включая 40 миллионов долларов, которые потеряли жертвы их действий в районе Сан-Франциско и его окрестностях. Офис ФБР в Бостоне сообщил, что более 700 человек из Массачусетса, Мэна, Нью-Гэмпшира и Род-Айленда стали жертвами мошенничества, связанных с романами в 2025 году, потеряв примерно 20 миллионов долларов. Среди них был мужчина из Дерри в штате Нью-Гэмпшир, который потерял 1,5 миллиона долларов после того, как незнакомая женщина убедила его вложиться в фейковый криптовалютный сайт после нескольких месяцев общения на сайте онлайн-знакомств.

ФБР также указывает на тревожные сигналы, на которые стоит обратить внимание, включая немедленные попытки общаться вне сайта знакомств или социальных сетей, срочные запросы денег на случай личных кризисов, быстрые признания в любви и разговоры о зарубежных поездках или работе, мешающих встрече вживую. В бюро призывали пользователей никогда не отправлять деньги и не делиться личными данными, включая банковские данные и номера социального страхования, незнакомцам или тем, с кем они общались только онлайн.