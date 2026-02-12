Названа причина смерти актрисы Галины Федоровой

Заслуженная артистка РСФСР Галина Фёдорова ушла из жизни 29 января в московской больнице. Ей был 91 год. О последних месяцах матери рассказала ее дочь Евгения Бордзиловская.

16 мая 2025 года Фёдорова отметила 90-летие. Сама позвала гостей — тех, с кем была близка в последние годы. После юбилея здоровье артистки резко пошло на спад. Она много лет жила одна и до последнего справлялась с бытом, любила готовить и принимала гостей.

«В декабре к ней приезжали внучка с женихом и другом, мама накрыла для них стол. А потом начала очень резко сдавать. Сегодня ровно месяц, как я отвезла маму в реанимацию. С 12 января она была там. Мама была на ИВЛ. Я надеюсь, мама нас слышала, когда мы разговаривали с ней», — сказала Бордзиловская изданию aif.ru.

Актер Станислав Садальский, много лет друживший с Фёдоровой, вспомнил их последнюю встречу прошлой весной. По его словам, она была грандиозной, фантастической актрисой. В последнюю их встречу она уже задыхалась, но все равно принесла много подарков.

О смерти актрисы ранее сообщили в Рязанском театре драмы, где она проработала почти 30 лет.