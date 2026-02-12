Циклон «Тамара» накрыл Петербург снегом и морозами. Власти готовятся к непогоде

В Санкт-Петербург и Ленинградскую область пришёл циклон «Тамара», который принёс снегопады, плотную облачность и похолодание. Температура в городе опустится до -5...-7 градусов, в области — до -10. Городские власти уже начали готовить улицы к непогоде: по поручению вице-губернатора районам и Комитету по транспорту поставили задачу обработать дворы и станции противогололёдными средствами.

Погодную обстановку в регионе определяет северо-восточная периферия циклона, который получил название от европейских метеорологов. Небо затянуло плотными облаками, ожидается небольшой снег, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге составит -5...-7 градусов, в Ленинградской области -5...-10 градусов. Дневного перепада температур практически не будет. Ветер юго-восточный, слабый — 1-6 м/с. Атмосферное давление — 746 мм рт. ст.

Городские службы принимают меры заблаговременно. Вице-губернатор Евгений Разумишкин поручил ГАТИ организовать работы по подготовке к непогоде. Администрации районов и Комитет по транспорту должны до 15 февраля обработать территории противогололёдными средствами и оперативно расчистить от снега дворы и подходы к остановкам транспорта.

Циклон сохранит плотные облачные поля над регионом, не давая пробиться солнцу. Снегопады продолжатся, но интенсивность осадков останется небольшой.