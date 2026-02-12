Брат убитой в Турции россиянки поделился воспоминаниями о сестре

Владимир Каргаполов, брат убитой в Турции Анны Каргаполовой, поделился воспоминаниями о сестре.

Россиянка была убита 14 февраля 2017 года в Анталии. Бизнесмен Муаммер Гюн застрелил их дочь и саму Анну, а перед этим отравил ещё двух общих детей.

Каргаполова была младше Гюна на 23 года. В беседе с aif.ru брат россиянки рассказал, что перед свадьбой пара общалась год.

«Речи о переезде в Турцию и замужестве не шло, пока Муаммер не познакомился с нашими родителями. Это было для него важно. На первой встрече мне показалось, что он нормальный мужик, никаких звоночков мы не заметили. Мы хорошо общались, дружили», — отметил Владимир.

По его словам, после свадьбы супруги какое-то время жили на две страны.

«Сестра, например, рожала дочку в России, чтобы ребёнок смог получить российское гражданство», — сказал он.

Впоследствии Анна переехала в Анталию, где преподавала английский язык в одной из местных школ.

«Аня никогда не жаловалась на мужа. По крайней мере, родители и я ничего плохого от сестры не слышали. Отвечала «всё нормально», «всё хорошо», — заявил Каргаполов.

Он добавил, что семья до сих пор не знает о причинах трагедии и, возможно, никогда не узнает правды.

В 2017 году в генконсульстве России в Анталье сообщали, что преступление могло произойти на бытовой почве.