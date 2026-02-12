Кандидаты на службу в ФСБ, живущие в гражданском браке, должны сообщить об этом

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ вводятся новые требования к соискателям. Кандидаты, состоящие в гражданском браке, теперь обязаны предоставлять подробные сведения о своем партнере, следует из приказа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Данный приказ, подписанный директором ФСБ Александром Бортниковым, устанавливает четкий порядок предоставления информации гражданами Российской Федерации, поступающими на военную службу по контракту или устраивающимися на работу в органы ФСБ.

Одним из нововведений является обязательное указание кандидатом, проживающим в гражданском браке, фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, гражданства, а также места работы или учебы своей «второй половинки».

Помимо этого, соискатели должны будут сообщать о случаях посещения иностранных посольств и других представительств зарубежных государств. Необходимо будет указать обстоятельства и цели визитов, а также предоставить известные кандидату имена, фамилии и информацию о местах работы или учебы иностранных граждан, с которыми он контактировал в этих учреждениях.

Ранее работодателям запретили интересоваться личной жизнью кандидатов и задавать вопросы, не связанные с профессиональными качествами.