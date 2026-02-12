Москалькова обратилась в ООН по поводу удержания Украиной 10 жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН по поводу незаконного удержания украинской стороной 10 жителей Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

"Направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека о том, что продолжают еще десять человек удерживаться абсолютно необоснованно в нарушение Женевских конвенций", - сказала она.

6 февраля губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что жителей региона вернулись с территории Украины на фоне обмена военнопленными между Москвой и Киевом по формуле 157 на 157. Обмен состоялся в рамках соглашений, достигнутых на трехсторонних переговорах РФ, Украины и США в Абу-Даби 4–5 февраля.

Позже Хинштейн рассказал, что одного из возвращенных жителей госпитализировали в областную клиническую больницу из-за выявленных проблем со здоровьем. Глава региона отметил, что мужчину вывезли на Украину под предлогом оказания медицинской помощи, однако необходимого лечения он там не получил.