Симоньян получила почетное звание
Главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргариту Симоньян наградили званием «Почетный гражданин Краснодара». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что мэр Краснодара Евгений Наумов также вручил медиаменеджеру памятную медаль «За заслуги».
Комментируя получение звания, Симоньян призналась, что никогда не испытывала такой радости.
«Много было в моей жизни наград, и я никогда, получая эти награды, не испытывала такого пьянящего набора и объема чувств, как получив эту награду и это удостоверение», — призналась она.