Симоньян получила почетное звание

Lenta.ru

Главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргариту Симоньян наградили званием «Почетный гражданин Краснодара». Об этом сообщает РИА Новости.

© РИА Новости

Отмечается, что мэр Краснодара Евгений Наумов также вручил медиаменеджеру памятную медаль «За заслуги».

Комментируя получение звания, Симоньян призналась, что никогда не испытывала такой радости.

«Много было в моей жизни наград, и я никогда, получая эти награды, не испытывала такого пьянящего набора и объема чувств, как получив эту награду и это удостоверение», — призналась она.