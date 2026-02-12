Блогера Зубарева потребовали признать иноагентом

Глава общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал запретить прокат фильма «Скуф» с участием Александра Зубарева и признать блогера иноагентом. Об этом сообщает News.ru.

© Соцсети

Иванов заявил, что Зубарев, уроженец Донецка, участвовал в «циничном русофобском флешмобе, запущенном на Украине». По словам Иванова, его движение требует «незамедлительно» признать блогера иностранным агентом.

«Куда пойдут кассовые сборы от фильма? Будут ли эти деньги, уплаченные российскими зрителями, конвертированы в новую порцию русофобии или, не дай Бог, в помощь тем, кто убивает российских солдат и мирных жителей?», - сказал Иванов.

Он добавил, что Зубарев «тесно общается с признанными иноагентами». С кем именно - в материале не уточняется.

Ранее сообщалось, что премьера фильма «Скуф» запланирована на апрель. Telegram-канал Shot сообщил со ссылкой на Министерство культуры РФ, что прокатное удостоверение картине не выдавали. В ведомстве сказали, что не получали заявлений от создателей фильма.