Стало известно, как связаны Эпштейн и пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых

Американский финансист Джеффри Эпштейн в 1998 году приезжал в Саров, изучая возможности инвестиций в российские ядерные наукограды в рамках программы, поддерживаемой США. Подобным проектом руководил в Железногорске Сергей Усольцев, выяснил RT.

© Соцсети

"Взаимодействие с США Усольцев осуществлял через свою фирму "Международный центр развития — Железногорск", основанную в 1999 году. Эта работа позволила привлечь в город инвестиции на несколько миллионов долларов", - сказано в материале.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года в районе красноярского поселка Кутурчин. Управление МВД по Красноярскому краю сообщило 2 октября 2025 года о пропаже двух взрослых и пятилетней девочки во время туристического похода в направлении горы Буратинка. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело, приоритетной версией следствия остается несчастный случай.

Активная фаза поисковых работ была завершена 12 октября и перешла в режим точечных задач, выполняемых профессиональными спасателями.

В конце января 2026 года поиски возобновили. В СК Красноярского края рассказали, что они проходили с целью обследования определенной территории.