«Это передается»: эксперт о «базовом» страхе России

Историк Кирилл Назаренко считает, что «базовым» страхом России является страх быть захваченной. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».

Он отметил, что все жители РФ являются носителями российской истории, под которой Назаренко понимает опыт предков. В пример он привел Санкт-Петербург — если там ребенок будет играть с куском хлеба, то он получит замечания от посторонних людей. И это не обязательно пережившие блокаду Ленинграда немецкими войсками — ими могут быть даже те, кто сравнительно недавно переехал в город.

«И никто из нас не голодал, не видел вот этого своими глазами, но это передается. И этот опыт, он очень важен, потому что вообще, на мой взгляд, в каждой культуре есть свой базовый страх. Это один из элементов культуры. Для жителей России базовый страх — это страх потери независимости из-за внешнего завоевания. Это самое страшное, что можно себе представить», — заявил Назаренко.

Он отметил, что у англоязычных людей главный страх другой — по мнению Назаренко, это «неправильно организованный суд».