Стало известно, где похоронят Генриха Падву

Известного российского юриста Генриха Падву похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве.

Об этом агентству РИА Новости сообщил один из близких покойного. Церемония прощания организована в Центральной клинической больнице Управления делами президента.

«Сейчас пройдёт гражданская панихида, после этого Генриха Павловича похоронят на Ваганьковском кладбище», — уточнил собеседник агентства.

Генрих Падва скончался 10 февраля на 95-м году жизни.

По словам супруги юриста Оксаны Мамонтовой, у Падвы случился инсульт.