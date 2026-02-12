Найдена связь пропавших Усольцевых с педофилом Эпштейном

Американский финансист Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в педофилии, оказался косвенно связан с таинственно исчезнувшим в тайге с семьей красноярским предпринимателем Сергеем Усольцевым. Об этом пишет RT.

В 1998 году Эпштейн приезжал в Саров — главный центр ядерной промышленности России. Визит проходил в рамках программы «Инициатива атомных городов» (ИАГ), которая создавала рабочие места для бывших сотрудников ядерных производств с привлечением американских инвестиций.

Той же программой, но уже в красноярском Железногорске, руководил Сергей Усольцев. Он работал через свою фирму «Международный центр развития — Железногорск», основанную в 1999 году. Бизнесмену удалось привлечь в закрытый город инвестиции на миллионы долларов.

Прошлой осенью Усольцев вместе с женой и дочерью бесследно исчез во время отдыха в тайге. Их до сих пор не нашли. Среди версий звучал тайный побег за границу — эту теорию связывали с «чувствительной» деятельностью предпринимателя в 1990-х и возможным доступом к гостайне.