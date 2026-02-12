Путин поручил переименовать среднее профессиональное образование

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об изменении наименования «среднее профессиональное образование». Об этом в четверг, 12 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования «среднее профессиональное образование», — говорится в материале.

Также глава государства поручил включить в школьные олимпиады задания на командную работу, добавить компетенции по ИИ в образовательные и профстандарты, а также обеспечить повышение квалификации педагогов в области ИТ и ИИ с участием технологических компаний.

Кроме того, российский лидер дал указание запустить пилотный проект по обучению технологиям ИИ, утвердить концепцию повышения цифровой грамотности граждан и провести анализ системы дополнительного образования на соответствие задачам техлидерства РФ.

3 февраля Путин поручил правительству РФ повысить качество подготовки учителей начальной школы. Глава государства также поручил разработать специальные учебные пособия по русскому языку для обучающихся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, он дал указание создать в вузах дисциплину «Русский язык как государственный».

В декабре прошлого года президент России также поручил создать единую государственную линейку школьных учебников по географии. Доклад о проделанной работе Путин ждет 1 апреля.