Российский депутат призвал усыплять бездомных собак

Депутат Курганской областной Думы Алексей Кубасов призвал усыплять бездомных собак. Об этом сообщает Ura.ru.

По его словам, бездействие в этом вопросе и непринятие соответствующих мер может привести к смерти детей. В этой связи Кубасов призвал коллег-парламентариев определиться, что — жизнь человека или животного — для них важнее.

Депутат предложил направить соответствующее обращение в Госдуму. Незадолго до этого была обнародована статистика, свидетельствующая о росте числа безнадзорных животных.

Ранее ряд российских регионов принял законы, позволяющие усыплять бродячих животных. Одним из них стал Забайкальский край. Соответствующая правовая норма начала действовать на территории региона 1 октября 2025 года.