Мемориал организовали в техникуме Анапы, где произошла стрельба

В Анапском индустриальном техникуме организовали мемориал в память об охраннике, получившем смертельные ранения во время стрельбы, устроенной студентом. Об этом в четверг, 12 февраля, рассказала мэр Анапы Светлана Маслова.

По ее словам, в учебном заведении установили фотографию погибшего, которого учащиеся ценили за душевность и доброжелательность.

Маслова подчеркнула, что дань памяти отдают с утра, а помощь семьям погибшего окажут не только органы местного самоуправления, но и техникум вместе с охранной компанией, где работал мужчина, передает ТАСС.

О происшествии стало известно 11 февраля: подросток ворвался в здание Анапского индустриального техникума. По данным СМИ, нападавшим оказался 17-летний студент, который якобы учится на одном из факультетов колледжа. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате случившегося погиб охранник учебного заведения, а также пострадали два человека, они находятся в больнице. По факту трагедии Следственный комитет России возбудил уголовное дело.