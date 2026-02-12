Стало известно, какую песню россияне считают самой романтичной

Россияне признали песню "Я буду всегда с тобой" в исполнении певца и композитора Леонида Агутина и его супруги, певицы и актрисы Анжелики Варум самой романтичной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты соответствующего опроса.

Композиция заняла лидирующие позиции сразу в нескольких возрастных категориях – среди мужчин и женщин 29–39 лет, женщин 40–50 лет, а также участников опроса старше 50 лет. В этих группах песня чаще других ассоциировалась с романтическими чувствами.

У респондентов 40–50 лет в тройку лидеров также вошли композиции "Я это ты" Мурата Насырова и "Ласковая моя" коллектива "Чай вдвоем". Участники опроса старше 50 лет, помимо хита Агутина и Варум, выделили "Выпьем за любовь" Игоря Николаева и "Все для тебя" Стаса Михайлова.

Молодые слушатели чаще выбирали современные композиции. Мужчины 18–28 лет, например, называли песню "Пожары" тиктокера и певца Xolidayboy и "Привет" Жени Трофимова и группы "Комната культуры". Женщины того же возраста выбирали "Шелк" Вани Дмитриенко и "Нежная любовь" проекта Beautiful Boys.

Результаты показали, что романтические музыкальные предпочтения во многом зависят от возраста респондентов, однако универсальным символом любви для слушателей разных поколений остается именно "Я буду всегда с тобой".

Ранее певица Катя Лель удивилась неожиданной популярности ее хита "Мой мармеладный" в Индонезии. В соцсетях пользователи снимают ролики с танцами и собственным исполнением песни, несмотря даже на незнание русского языка. В стране появился даже особенный танец.