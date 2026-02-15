$77.1991.56

Без лекарств, без врачей, без коек. Какими были российские больницы в 90-е

Газета.Ru
Slide 1 of 37
Сотрудник в дверях Детского гастроэнтерологического центра: 400 врачей были вынуждены уйти в отпуск из-за нехватки финансирования, а больных детей отправили домой. На двери висит плакат: «Центр закрыт. Нет денег!», Россия, 1990-е
1/30
Сотрудник в дверях Детского гастроэнтерологического центра: 400 врачей были вынуждены уйти в отпуск из-за нехватки финансирования, а больных детей отправили домой. На двери висит плакат: «Центр закрыт. Нет денег!», Россия, 1990-е 
© ТАСС
Протоиерей Владимир Сорокин ведет воскресную службу в христианской больнице св. Блаженной Ксении Петербургской, Санкт-Петербург, Россия, 4 октября 1992 года
2/30
Протоиерей Владимир Сорокин ведет воскресную службу в христианской больнице св. Блаженной Ксении Петербургской, Санкт-Петербург, Россия, 4 октября 1992 года 
© Сергей Компанийченко/РИА Новости
Пациент Вологодского областного госпиталя в 1994 году
3/30
Пациент Вологодского областного госпиталя в 1994 году 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Прием у стоматолога в городской поликлинике № 220, Москва, 1 февраля 1996 года
4/30
Прием у стоматолога в городской поликлинике № 220, Москва, 1 февраля 1996 года 
© Борис Приходько/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Пациенты ожидают приема в Центральной клинической больнице Правительственного медицинского центра Российской Федерации в Москве, 1993 год
5/30
Пациенты ожидают приема в Центральной клинической больнице Правительственного медицинского центра Российской Федерации в Москве, 1993 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Наследник английского престола принц Чарльз (слева) во время посещения Мариинской больницы в Санкт-Петербурге, 18 мая 1994 года
6/30
Наследник английского престола принц Чарльз (слева) во время посещения Мариинской больницы в Санкт-Петербурге, 18 мая 1994 года 
© Сергей Компанийченко/РИА Новости
Пациенты в коридоре одной из больниц города Прокопьевска, Кузбасс, 1 декабря 1992 года
7/30
Пациенты в коридоре одной из больниц города Прокопьевска, Кузбасс, 1 декабря 1992 года 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Доктор медицинских наук Роберт Баграмов (справа) перед операцией с помощью установки «Радуга-I-Ф» в Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова в Москве, 1 февраля 1991 года
8/30
Доктор медицинских наук Роберт Баграмов (справа) перед операцией с помощью установки «Радуга-I-Ф» в Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова в Москве, 1 февраля 1991 года 
© Юрий Заритовский/РИА Новости
Главный фельдшер «Скорой помощи» Елена Кошкарева (справа) осматривает медиков, объявивших голодовку: уже несколько месяцев им не выплачивают зарплату, Россия, Свердловская область, 3 декабря 1997 года
9/30
Главный фельдшер «Скорой помощи» Елена Кошкарева (справа) осматривает медиков, объявивших голодовку: уже несколько месяцев им не выплачивают зарплату, Россия, Свердловская область, 3 декабря 1997 года 
© Анатолий Семехин/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Скорая помощь на въезде в Центральную клиническую больницу г. Москвы, 27 октября 1995 года
10/30
Скорая помощь на въезде в Центральную клиническую больницу г. Москвы, 27 октября 1995 года 
© А.Сенцов/ТАСС
Кровати для больных детей в гостинице ставят в коридоре лечебного учреждения Приморского края, Россия, 24 ноября 1999 года
11/30
Кровати для больных детей в гостинице ставят в коридоре лечебного учреждения Приморского края, Россия, 24 ноября 1999 года 
© Владимир Саяпин/ТАСС
Пациенты в больничном стационаре во время проведения досуга в Архангельской области, Россия, 1 марта 1992 года
12/30
Пациенты в больничном стационаре во время проведения досуга в Архангельской области, Россия, 1 марта 1992 года 
© Матыцин В./Матыцин В./Фотохроника ТАСС
Раздача еды пациентам в психиатрической клинике Республики Татарстан, Россия, 1 марта 1994 года
13/30
Раздача еды пациентам в психиатрической клинике Республики Татарстан, Россия, 1 марта 1994 года 
© Веленгурин Владимир/ТАСС
Врач Виктор Евгеньевич Петров во дворе Центральной районной больницы, Калининская область, СССР, февраль 1990 года
14/30
Врач Виктор Евгеньевич Петров во дворе Центральной районной больницы, Калининская область, СССР, февраль 1990 года 
© Игорь Зотин/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Пациенты в коридоре Московской психиатрической больницы №3 им. В.А. Гиляровского в Москве, 1 сентября 1990 года
15/30
Пациенты в коридоре Московской психиатрической больницы №3 им. В.А. Гиляровского в Москве, 1 сентября 1990 года 
© Христофоров Валерий/ТАСС
Протекающий потолок в больничном переходе корпуса гематологического отделения детской клинической больницы во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Москве, 1 января 1995 года
16/30
Протекающий потолок в больничном переходе корпуса гематологического отделения детской клинической больницы во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Москве, 1 января 1995 года 
© Зотин Игорь/ТАСС
Больные кардиологического отделения во время лечебных процедур, Чимкентская больница скорой помощи, Казахская ССР, 1 марта 1990 года
17/30
Больные кардиологического отделения во время лечебных процедур, Чимкентская больница скорой помощи, Казахская ССР, 1 марта 1990 года 
© Будневич Иосиф, Кошкинцев Геннадий/ТАСС
Взрыв на шахте «Авангард». Город Партизанск. Обгоревшие шахтеры в реанимационном отделении больницы города Партизанск, Приморский край, Россия, 19 января 1998 года
18/30
Взрыв на шахте «Авангард». Город Партизанск. Обгоревшие шахтеры в реанимационном отделении больницы города Партизанск, Приморский край, Россия, 19 января 1998 года 
© Саяпин Владимир/Фотохроника ТАСС
Раненый российский танкист в Грозненском республиканском госпитале в Чечне в период первой чеченской кампании, 5 декабря 1994 года
19/30
Раненый российский танкист в Грозненском республиканском госпитале в Чечне в период первой чеченской кампании, 5 декабря 1994 года 
© Бабушкин Алексей/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Пациенты в поселковой больнице в деревне Маккавеево, Читинская область, Россия, 1 декабря 1996 года
20/30
Пациенты в поселковой больнице в деревне Маккавеево, Читинская область, Россия, 1 декабря 1996 года 
© Саяпин Владимир/ТАСС
Вид на здание поликлиники № 103 Таганского района Москвы, обслуживающей 32400 человек, 1 февраля 1991 года
21/30
Вид на здание поликлиники № 103 Таганского района Москвы, обслуживающей 32400 человек, 1 февраля 1991 года 
© Денисов Роман/ТАСС
Очередь в поликлинике № 103 Таганского района Москвы, обслуживающей 32400 человек, 1 февраля 1991 года
22/30
Очередь в поликлинике № 103 Таганского района Москвы, обслуживающей 32400 человек, 1 февраля 1991 года 
© Денисов Роман/ТАСС
Объявление о предстоящей забастовке медицинского персонала на двери поликлиники № 103 Таганского района Москвы, обслуживающей 32400 человек, 1 февраля 1991 года
23/30
Объявление о предстоящей забастовке медицинского персонала на двери поликлиники № 103 Таганского района Москвы, обслуживающей 32400 человек, 1 февраля 1991 года 
© Денисов Роман/ТАСС
Ребенок в очереди на перевязку в Детской городской клинической больницы № 13 имени Н. Ф. Филатова, Москва, Россия, сентябрь 1992 года
24/30
Ребенок в очереди на перевязку в Детской городской клинической больницы № 13 имени Н. Ф. Филатова, Москва, Россия, сентябрь 1992 года 
© Валерий Христофоров/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Палата одного из роддомов Москвы, 3 мая 1992 года
25/30
Палата одного из роддомов Москвы, 3 мая 1992 года 
© Христофоров Валерий/ТАСС
В одной из палат медицинского центра в Новосибирске, Россия, 27 октября 1998 года
26/30
В одной из палат медицинского центра в Новосибирске, Россия, 27 октября 1998 года 
© Зинин Владимир/ТАСС
Стирка вещей в умывальнике из-за отсутствия прачечной в одной из больниц Кемеровской области, СССР, 1 октября 1991 года
27/30
Стирка вещей в умывальнике из-за отсутствия прачечной в одной из больниц Кемеровской области, СССР, 1 октября 1991 года 
© Кузярин Анатолий/ТАСС
Результаты недавнего ремонта (обрушение потолка) в процедурном кабинете больничного корпуса Пермской детской клинической больницы № 13, Россия, 1 февраля 1992 года
28/30
Результаты недавнего ремонта (обрушение потолка) в процедурном кабинете больничного корпуса Пермской детской клинической больницы № 13, Россия, 1 февраля 1992 года 
© Седельников Анатолий/ТАСС
Детское питание, доставленное в качестве гуманитарной помощи из-за рубежа в одну из больниц Ленинградской области, Россия, 1 января 1992 года
29/30
Детское питание, доставленное в качестве гуманитарной помощи из-за рубежа в одну из больниц Ленинградской области, Россия, 1 января 1992 года 
© Пороховников А./ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Пациенты в палате Новозыбковского родильного дома Брянской области, СССР, 1 июня 1990 года
30/30
Пациенты в палате Новозыбковского родильного дома Брянской области, СССР, 1 июня 1990 года 
© Свердлов Леонид/ТАСС

В 1990-е годы система здравоохранения в России переживала затяжной кризис, начавшийся после распада СССР. Финансирование отрасли резко сократилось, а имеющиеся средства обесценила инфляция — больницам не хватало лекарств, еды, оборудования и расходных материалов. Часто зимой не было отопления, отключали свет и воду.

Задержки зарплат стали массовым явлением. Врачи и медсестры, которым месяцами не платили за их труд, уходили на забастовки. 20 апреля 1992 года страну охватила всероссийская забастовка медиков. Врачи бастовали на рабочих местах, оказывали только экстренную помощь и не вели плановый прием. С 1 мая врачи прекратили плановое лечение и прием новых пациентов в стационарах.

Здания больниц и поликлиник приходили в упадок без капитального ремонта. Из-за нехватки коек размещать пациентов приходилось прямо в коридорах. При этом ведомственные и правительственные клиники сохраняли более высокий уровень оснащения и условий лечения, что усиливало ощущение разрыва внутри одной системы. Часть обеспеченных граждан и вовсе предпочитала лечиться за рубежом — в клиниках Германии, Израиля, Австрии и США. Для большинства россиян это было недостижимой роскошью.

Какими были больницы девяностых — в галерее «Газеты.Ru».