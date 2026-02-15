Без лекарств, без врачей, без коек. Какими были российские больницы в 90-е

Сотрудник в дверях Детского гастроэнтерологического центра: 400 врачей были вынуждены уйти в отпуск из-за нехватки финансирования, а больных детей отправили домой. На двери висит плакат: «Центр закрыт. Нет денег!», Россия, 1990-е