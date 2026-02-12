Россияне назвали приоритетные для себя сферы на 2026 год. Исследование Rambler&Co

С началом года многие традиционно пересматривают планы и определяют жизненные приоритеты. О важных для россиян целях на 2026 год узнали медиахолдинг Rambler&Co и СберСтрахование, организовав совместный опрос среди более 2 тысяч интернет-пользователей в период с 28 января по 2 февраля 2026 года.

© Нейросеть

На первом месте по значимости для респондентов оказалось здоровье, как свое, так и близких (42%). На втором – сохранение финансовой стабильности и формирование накоплений (24%). Еще 11% участников опроса планируют сделать акцент на карьере и профессиональном росте. Среди других приоритетных направлений на этот год: покупка или ремонт жилья (7%), автомобиля (6%), путешествия, хобби, развлечения и яркие впечатления (6%). Иные варианты указали 4% опрошенных.

Для того чтобы чувствовать себя увереннее в выбранных сферах жизни, большая часть (64%) опрошенных россиян планируют оптимизировать управление личным бюджетом. Из них 46% респондентов собираются откладывать деньги в «подушку безопасности» и повышать финансовую грамотность, а почти каждый пятый (18%) рассчитывает увеличить доход за счет смены работы или поиска подработки.

При этом 9% намерены устранить потенциальные риски – например, установить датчики протечки в доме или квартире, обновить инвентарь для спорта и хобби, отремонтировать автомобиль. Минимизировать вероятность травм и других инцидентов за счет информированности детей о мерах безопасности хотят 5% опрошенных, столько же (5%) планируют оформить страховой полис для дополнительной защиты. В то же время 17% пока не предпринимают конкретных действий и полагаются на удачу.

На фоне повышенного внимания к определенным сферам жизни растет и спрос на защиту от потенциальных угроз. Так, заметно увеличился интерес к страхованию финансов и здоровья: защиту средств на картах и счетах называют особенно нужной 27% участников опроса, а здоровья на случай травм – 24% (ранее такие полисы оформляли только 12% и 15% респондентов соответственно). Страхование жилья актуальным для себя считают 23% опрошенных, каско – 14%, еще 12% россиян подчеркнули ценность страхового полиса для путешественников.

Дмитрий Пурсанов, директор розничного страхования СберСтрахования: «За последние три года 28% респондентов сталкивались с повреждением автомобиля, 25% – с травмами, 17% – с задержками рейса, 12% устраняли последствия заливов в квартирах, а 8% теряли деньги на счетах из-за действий злоумышленников. Когда подобные происшествия нарушают привычный образ жизни, очень важно иметь опору, которая окажет поддержку в непростой период. Страхование не может защитить от эмоционального дискомфорта, но снизить общий уровень стресса и помочь устранить последствия произошедшего ему под силу. Страховой полис избавит от существенных финансовых расходов и позволит продолжить с уверенностью двигаться к достижению своих целей».