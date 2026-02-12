Раскрыт «индекс блина» перед Масленицей

Средняя стоимость набора продуктов для приготовления четырёх порций блинов по классическому рецепту в 2026 году достигла 149 рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков.

© Московский Комсомолец

Годовой рост цен на ингредиенты составил 4 процента.

Наибольшее удорожание зафиксировано на молоко (плюс 8%) и муку (плюс 3%). Яйца, напротив, подешевели на 6%.

В онлайн-магазинах «индекс блина» оказался выше — 260 рублей, что на 9% больше прошлогоднего показателя.

Эксперты связывают подорожание муки с ростом цен на зерно, энергоносители и логистику. В отдельных регионах, например в Приморском крае, стоимость набора для семьи уже приближается к 260 рублям из-за высоких местных цен на молоко и яйца.