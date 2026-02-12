Раскрыто, какие продукты снижают риск развития деменции

Умеренное употребление кофе и чая может снизить риск развития деменции и замедлить возрастные когнитивные нарушения. К такому выводу пришли учёные Гарвардского университета, опубликовавшие результаты 43-летнего исследования в журнале JAMA.

© Московский Комсомолец

Наблюдение охватило почти 132 тысячи человек. Участницы находились под наблюдением с 1980 по 2023 год, мужчины — с 1986 по 2023-й. Анализ показал, что у тех, кто чаще пил кофе и чай, реже фиксировалась деменция. При этом кофе без кофеина такого эффекта не давал.

Исследователи связывают нейропротекторный эффект с кофеином и полифенолами — эти вещества снижают окислительный стресс и нейровоспаление. Оптимальной дозой названы 2–3 чашки кофе или 1–2 чашки чая в день.