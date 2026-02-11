Мошенники стали обманывать россиян «валентинками Дурова»

Аферисты разработали и внедрили к 14 февраля новую схему, основанную на рассылке «валентинок Дурова» — поздравительных сообщений, отправляемых якобы от имени бизнесмена Павла Дурова. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, жулики начали рассылать секретные «валентинки от основателя мессенджера» в начале февраля.

В посланиях содержится просьба перейти по ссылке, что ведет в Telegram-бот. Далее потенциальным жертвам предлагают пройти короткий опрос и подписаться на ряд каналов.

В одном из пабликов размещены публикации, в которых говорится о розыгрыше призов — как денежных, так и вещевых. Для получения требуется оплатить пошлину, ввести банковские реквизиты.

Журналисты предупредили, что в итоге аферисты получают доступ к банковской карте, аккаунтам в соцсетях, личным данным. Жертвы, в свою очередь, могут потерять значительные средства.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила переименовать праздник 14 февраля в «День любви» или «День плюшевой игрушки», чтобы уйти от упоминания святого Валентина.

По ее мнению, нужно не просто поменять название — следует создать целый комплекс, в котором будут и новое название, и символ — например, сердечки, плюшевые игрушки как знак доброты. Она добавила, что это должен быть день любви, признания, нежности.