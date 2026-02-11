Корнелюк ответил раскритиковавшему советских композиторов Макаревичу*

Заслуженный деятель искусств России Игорь Корнелюк ответил на критику советских композиторов от музыканта Андрея Макаревича* (признан иностранным агентом Минюстом России). Об этом сообщает «Абзац».

Напомним, что ранее Макаревич* обвинил советских композиторов в плагиате музыкальных хитов из США. По его словам, такое заимствование редко замечали из-за слабой распространенности коротковолновых радиоприемников.

Как заявил Корнелюк, в СССР было много великих композиторов, чей уровень был недосягаем.

«Уровня Шостаковича и Прокофьева не было в мире. Они утверждали планку мирового музыкального искусства, к ним все стремились. Исаак Осипович Дунаевский, Соловьев-Седой, Оскар Фельцман, Марк Фрадкин, Арам Хачатурян и его плеяда учеников. Что об этом говорить? А какие замечательные композиторы Геннадий Гладков, Эдуард Артемьев, Алексей Рыбников? Разум человеческий комичен, глупость бесконечна», — заявил он.

Ранее СМИ сообщили, что сын Макаревича* не разделяет позицию отца по СВО.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом.