Симоньян выплатит премию семье погибшего охранника из Анапы

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что выплатит семье погибшего в Анапе охранника премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что мужчина погиб во время нападения на колледж в Анапе. Когда в здание вошел вооруженный студент, охранник оказал ему сопротивление и задержал на входе. Кроме того, именно он вызвал правоохранительные органы, но в итоге получил смертельное ранение.

На вопрос о том, будет ли семья погибшего удостоена премии имени Тиграна Кеосаяна, Симоньян ответила положительно. Ранее она учредила премию имени своего погибшего мужа. По ее словам, размер премии составит 1 миллион рублей, и Симоньян сама будет решать, кому его выдавать. Она объяснила, что смысл премии — награждать «хороших и правильных людей». На создание премии ее вдохновил поступок воспитательниц из Оренбурга Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые рискуя жизнью защитили детей в Бугуруслане от мужчины с ножом.