Богомолова освободили от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Заслуженный деятель искусств РФ Константин Богомолов был освобожден от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

Как сообщили в Минкульте РФ, режиссёр покинул пост по собственному желанию.

«Решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком», - говорится в сообщении.

Ранее Богомолова назначили и.о.

ректора после смерти руководителя учреждения Игоря Золотовицкого. Это решение вызвало много негатива. В итоге режиссёр попросил освободить его должности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».