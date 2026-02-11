Россияне стали путать финансиста Эпштейна с Эйнштейном

Волна публикаций о Джеффри Эпштейне, скандально известном американском финансисте, привела к тому, что россияне стали искать в интернете информацию о легендарном физике-теоретике Альберте Эйнштейне, пишет «Фонтанка» в Telegram-канале.

Согласно статистике Google Trends, запросы «Кто такой Джеффри Эйнштейн» и «Остров Эйнштейна» сильно возросли с конца января.

Всплески поисковой активности, заметили журналисты, зависят от новых деталей из файлов Эпштейна, обнародованных в западных массмедиа и на сайте Минюста США.

Редакция канала разместила в публикации о финансисте кадр из фарсовой комедии режиссера Владимира Меньшова «Ширли-мырли», на котором три главных героя пристально смотрят на зрителя.

Каждого из них сопроводили поясняющей подписью: «Эпштейн», «Эйнштейн», «Эйзенштейн».

Сергей Михайлович Эйзенштейн — советский режиссёр театра и кино, художник, сценарист, теоретик искусства, педагог. Родился 10 (22) января 1898 года в Риге.

В 1958 году в результате опроса киноведов из 26 стран в рамках Всемирной выставки в Брюсселе работа режиссера «Броненосец «Потёмкин» была признана «лучшим фильмом всех времён и народов».