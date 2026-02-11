В Госдуме предложили дать поблажку для заваливших один экзамен студентов

Студентам российских вузов могут сохранить стипендию, если они пересдавали не более одного экзамена за год. Такое предложение министру науки и высшего образования Валерию Фалькову направили депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Сейчас стипендию получают студенты без академической задолженности и «троек» за промежуточную аттестацию. Не сдав экзамен, они лишаются выплаты со следующего месяца вплоть до очередной сессии.

Авторы обращения считают, что действующие правила повышают психологическую нагрузку на учащихся вузов. По их мнению, если у студента всего одна пересдача, лишение стипендии — это «непропорциональное финансовое последствие».

Депутаты предлагают не лишать стипендии за пересдачу экзамена, если она единственная за год и есть ограничение на вторую попытку (например, 30 календарных дней). Они отметили, что это послабление позволит снизить психологическую нагрузку на студентов в период сессии без риска падения успеваемости и необходимости уменьшать академические требования.

Размер стипендии тоже вызвал вопросы в Госдуме: по словам лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, на очной форме обучения это пособие не должно быть ниже прожиточного минимума — около 19 тысяч рублей. Депутат Яна Лантратова также предлагала выплачивать студентам-очникам одну дополнительную стипендию за год по аналогии с 13-й зарплатой, чтобы им не пришлось подрабатывать в ущерб учебе.